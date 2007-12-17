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    «Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана

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    Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман интересен нескольким европейским клубам.

    На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».

    Руководство румынского клуба оценивает игрока в 30 миллионов евро и уже отклонило предложение о его трансфере в размере 13 миллионов. 

    «Его хочет видеть у себя топ-команда из Франции и топ-команда из Англии. Это не просто разговоры, ведется работа, идут переговоры.

    Если бы Ман был немцем или бельгийцем, он бы без проблем бы продан за такую сумму», – сказал агент футболиста Анамария Продан.

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