«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана

Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман интересен нескольким европейским клубам.
На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Руководство румынского клуба оценивает игрока в 30 миллионов евро и уже отклонило предложение о его трансфере в размере 13 миллионов.
«Его хочет видеть у себя топ-команда из Франции и топ-команда из Англии. Это не просто разговоры, ведется работа, идут переговоры.
Если бы Ман был немцем или бельгийцем, он бы без проблем бы продан за такую сумму», – сказал агент футболиста Анамария Продан.