«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана

Полузащитник «Стяуа» интересен нескольким европейским клубам.

На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», , «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».

Руководство румынского клуба оценивает игрока в 30 миллионов евро и уже отклонило предложение о его трансфере в размере 13 миллионов.

«Его хочет видеть у себя топ-команда из Франции и топ-команда из Англии. Это не просто разговоры, ведется работа, идут переговоры.

Если бы Ман был немцем или бельгийцем, он бы без проблем бы продан за такую сумму», – сказал агент футболиста Анамария Продан.