«Что-то с крестами, по-моему. Все серьезно». Рыбчинский о травме Баринова

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Дмитрий Баринов Дмитрий Рыбчинский Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский высказался о травме хавбека Дмитрия Баринова в перерыве матча со «Спартаком» (1:1, второй тайм).

«По-моему, там что-то с крестами. Все серьезно. Дай бог ему здоровья», – сказал Рыбчинский в эфире «Матч Премьер».

Напомним, на 5-й минуте россиянин получил повреждение в стыке с Зелимханом Бакаевым. После оказания помощи он вернулся на поле, но на 16-й минуте не смог продолжить игру и попросил замену.

Покидая поле, Баринов плакал. Он не смог самостоятельно выйти за его пределы.

Следить за ходом игры между «Спартаком» и «Локомотивом» можно по текстовой трансляции на Sports.ru.

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья