«Что-то с крестами, по-моему. Все серьезно». Рыбчинский о травме Баринова

Полузащитник высказался о травме хавбека в перерыве матча со «Спартаком» (1:1, второй тайм).

«По-моему, там что-то с крестами. Все серьезно. Дай бог ему здоровья», – сказал Рыбчинский в эфире «Матч Премьер».

Напомним, на 5-й минуте россиянин получил повреждение в стыке с Зелимханом Бакаевым. После оказания помощи он вернулся на поле, но на 16-й минуте не смог продолжить игру и попросил замену.

Покидая поле, Баринов плакал. Он не смог самостоятельно выйти за его пределы.

Следить за ходом игры между и «Локомотивом» можно по текстовой трансляции на Sports.ru.