Баринов плакал, покидая поле после травмы в 1-м тайме игры со «Спартаком»

Полузащитник , вероятно, получил серьезную травму в матче 4-го тура со (1:0, первый тайм).

На 5-й минуте россиянин получил повреждение в стыке с Зелимханом Бакаевым. После оказания помощи он вернулся на поле, но на 16-й минуте не смог продолжить игру и попросил замену.

Покидая поле, Баринов плакал. Он не смог самостоятельно выйти за его пределы.

Вместо 23-летнего полузащитника на поле вышел .

Следить за ходом игры между «Спартаком» и «Локомотивом» можно по текстовой трансляции на Sports.ru.

Фото: скриншот из трансляции «Матч Премьер»