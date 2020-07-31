Баринов плакал, покидая поле после травмы в 1-м тайме игры со «Спартаком»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Sports.ru Дмитрий Баринов Станислав Магкеев Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, вероятно, получил серьезную травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, первый тайм).

На 5-й минуте россиянин получил повреждение в стыке с Зелимханом Бакаевым. После оказания помощи он вернулся на поле, но на 16-й минуте не смог продолжить игру и попросил замену.

Покидая поле, Баринов плакал. Он не смог самостоятельно выйти за его пределы.

Вместо 23-летнего полузащитника на поле вышел Станислав Магкеев.

Следить за ходом игры между «Спартаком» и «Локомотивом» можно по текстовой трансляции на Sports.ru.

Фото: скриншот из трансляции «Матч Премьер»

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