Алексей Миранчук заменен из-за травмы в 1-м тайме матча со «Спартаком»

«Локомотив» провел вторую вынужденную замену в 1-м тайме матча 4-го тура со (1:0, первый тайм).

На 32-й минуте получил повреждение. Уходя с поля, полузащитник держался за заднюю поверхность бедра. Вместо него в игру вошел .

Напомним, что на 16-й минуте был заменен Дмитрий Баринов, который, вероятно, порвал крестообразную связку.

Миранчук получил травму либо в стыке с полузащитником Наилем Умяровым, либо за мгновения до этого контакта.

Следить за ходом игры между «Спартаком» и можно по текстовой трансляции на Sports.ru.

Фото: кадр из трансляции на канале «Матч Премьер»