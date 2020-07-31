Алексей Миранчук заменен из-за травмы в 1-м тайме матча со «Спартаком»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Алексей Миранчук Дмитрий Рыбчинский Футбол

«Локомотив» провел вторую вынужденную замену в 1-м тайме матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, первый тайм).

На 32-й минуте Алексей Миранчук получил повреждение. Уходя с поля, полузащитник держался за заднюю поверхность бедра. Вместо него в игру вошел Дмитрий Рыбчинский.

Напомним, что на 16-й минуте был заменен Дмитрий Баринов, который, вероятно, порвал крестообразную связку.

Миранчук получил травму либо в стыке с полузащитником Наилем Умяровым, либо за мгновения до этого контакта.

Следить за ходом игры между «Спартаком» и «Локомотивом» можно по текстовой трансляции на Sports.ru.

Фото: кадр из трансляции на канале «Матч Премьер»

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