Алексей Миранчук заменен из-за травмы в 1-м тайме матча со «Спартаком»

«Локомотив» провел вторую вынужденную замену в 1-м тайме матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, первый тайм).
На 32-й минуте Алексей Миранчук получил повреждение. Уходя с поля, полузащитник держался за заднюю поверхность бедра. Вместо него в игру вошел Дмитрий Рыбчинский.
Напомним, что на 16-й минуте был заменен Дмитрий Баринов, который, вероятно, порвал крестообразную связку.
Миранчук получил травму либо в стыке с полузащитником Наилем Умяровым, либо за мгновения до этого контакта.
Следить за ходом игры между «Спартаком» и «Локомотивом» можно по текстовой трансляции на Sports.ru.
Фото: кадр из трансляции на канале «Матч Премьер»