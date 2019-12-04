ЦСКА увеличит предложение по хавбеку «Спортинга» Пальинье. Его отказались продать за 10 млн евро

Полузащитник может продолжить карьеру в России.

О возможном переходе 25-летнего игрока в ЦСКА пишет португальское издание A Bola. Сообщение о желании московского клуба подписать футболиста размещено на первой полосе сегодняшнего выпуска газеты.

По данным источника, планирует увеличить предложение по португальцу. Ранее сообщалось, что армейцы предложили «Спортингу» 10 млн евро за Пальинью, но получили отказ. Клуб хочет за игрока около 15 млн евро.

Прошлый сезон Пальинья провел в «Браге». Он сыграл в 27 матчах чемпионата Португалии и забил два гола.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: первая полоса A Bola