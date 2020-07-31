ЦСКА предложит 12 млн евро за хавбека «Спортинга» Пальинью сегодня. За него хотят 15 млн

Теги ЦСКА высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

ЦСКА намерен приобрести полузащитника «Споринга» Жоау Пальинью.

По данным A Bola, в ближайшие часы московский клуб сделает новое предложение по 25-летнему игроку в размере около 12 млн евро. Ранее «Спортинг» отклонил предложение в 10 млн евро.

Отмечается, что португальский клуб не хочет снижать цену и намерен получить за полузащитника 15 млн евро.

Прошлый сезон Пальинья провел в «Браге». Он сыграл в 27 матчах чемпионата Португалии и забил два гола. 

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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