ЦСКА предложит 12 млн евро за хавбека «Спортинга» Пальинью сегодня. За него хотят 15 млн

намерен приобрести полузащитника «Споринга» Жоау Пальинью.

По данным A Bola, в ближайшие часы московский клуб сделает новое предложение по 25-летнему игроку в размере около 12 млн евро. Ранее отклонил предложение в 10 млн евро.

Отмечается, что португальский клуб не хочет снижать цену и намерен получить за полузащитника 15 млн евро.

Прошлый сезон Пальинья провел в «Браге». Он сыграл в 27 матчах чемпионата Португалии и забил два гола.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.