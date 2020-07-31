Жозе Моуринью: «Это провал, что «ПСЖ» еще не брал ЛЧ с такими сумасшедшими вложениями»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлениях «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Я считаю, что это провал, что «ПСЖ» не брал ЛЧ еще два сезона назад, потому что в течение пяти или шести лет вложения в клуб были сумасшедшими, а список топ-игроков невероятен.
Сколько сезонов здесь играют Тиаго Силва, Маркиньос... Там выступали Златан Ибрагимович, Кавани, Неймар, Мбаппе.
Это, конечно, их мечта, и они впервые попадают в подобную ситуацию [в финал ЛЧ]. Это та игра, в которой эти парни обычно расцветают. Хотя как команда они не из другого мира, но игроки точно не отсюда», – рассказал Моуринью в интервью DAZN.
Финал ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.