Кингсли Коман: «Мбаппе способен решить исход финала ЛЧ. Он похож на Месси»

Вингер «Баварии» высказался о форварде в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Я играл с ним несколько раз, поэтому постараюсь дать команде всевозможные советы. Есть также видео и инструкции от тренеров.

Это игрок, который созидает на поле. Он немного похож на , с которым мы уже встречались.

Мбаппе способен решить исход финала, и мы постараемся сдержать его», – заявил Коман.

Финал ЛЧ состоится в воскресенье, 23 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.