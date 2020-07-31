Кингсли Коман: «Мбаппе способен решить исход финала ЛЧ. Он похож на Месси»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе в преддверии финала Лиги чемпионов.
«Я играл с ним несколько раз, поэтому постараюсь дать команде всевозможные советы. Есть также видео и инструкции от тренеров.
Это игрок, который созидает на поле. Он немного похож на Лионеля Месси, с которым мы уже встречались.
Мбаппе способен решить исход финала, и мы постараемся сдержать его», – заявил Коман.
Финал ЛЧ состоится в воскресенье, 23 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.