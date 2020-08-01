«Уфа» про 1:1 со «Спартаком»: «Ответили всем, кто прогнозировал игру в поддавки. Все бились»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался после матча 3-го тура со «Спартаком» (1:1).

– «Уфа» ответила всем, кто прогнозировал игру в поддавки. Результат ничейный, но дурака на поле точно никто не валял, все бились.

У «Спартака» были очень хорошие подходы, моменты, но наши игроки стелились и убегали в контратаки.

Игрой «Уфы» доволен, результатом тоже. В Москве мы со «Спартаком» еще пободаемся во втором круге.

– Вопросы к судейству у вас есть?

– Не нахожу больших проблем с судейством. Игра со стороны «Спартака» была, конечно, острая. Пару раз на месте судьи я бы не свистел.

«Спартак» поддавливал, поддавливал и судей, наверное. Но ничего критичного не произошло. По пенальти особых вопросов нет, – сказал Мурзагулов.

12-очковая логика сломалась сразу же: «Спартак» потерял в Уфе, а разозлились Евсеев и Беленов