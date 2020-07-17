Евсеев о том, что «Уфа» – фарм-клуб «Спартака»: «Сыграем два матча – посмотрим»

Главный тренер «Уфы» рассказал о матчах со «Спартаком» на фоне информации о переходах футболистов и менеджеров в московский клуб.

– Я знаком с братом Газизова, которому перешла часть акций, он и раньше часто был в клубе и будет. Я его вижу, он с 10 до 9 вечера в клубе. Может, больше или меньше.

Руководство «Уфы» осталось тем же самым: Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов. Ничего не изменилось. Там работает мало людей, но много времени проводят [в офисах]. Это хорошо.

– Есть разговоры про то, что «Уфа» становится фарм-клубом

– Я их слышал. Ну, сыграем два матча – посмотрим. Мы будем играть, а проиграть любая команда может.

Но по статистике у «Уфы» положительные показатели в играх со «Спартаком», – сказал Евсеев Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

«Уфа» в минувшем сезоне РПЛ победила «Спартак» дома (1:0) и сыграла вничью на выезде (0:0).

Евсеев о «Спартаке»: «Как я мог уйти с Газизовым? Как чемодан, что ли?»