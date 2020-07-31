Куман о назначении в «Барселону»: «Я бы хотел, но нужна ​подпись»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман отреагировал на новость о его возможном назначении в «Барселону».
«Да, я бы хотел этого. Но это случится только после того, как будет поставлена подпись.
До тех пор я ничего не могу сказать об этом. Даже если бы я хотел», – сказал тренер.
Сообщалось, что Куман подпишет с «Барсой» контракт на 2 года. Каталонцы могут объявить о приходе 57-летнего специалиста уже сегодня.
У Кумана действующий контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), в котором есть пункт о досрочном расторжении, если «Барселона» пригласит специалиста.
Этот пункт, впрочем, можно было активировать только после Евро-2020, но теперь обстоятельства изменились, поскольку турнир перенесен на 2021 год. «Барселона» также обращалась к Куману в январе, но тогда он отклонил предложение.
Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С командой он выиграл 10 трофеев, в том числе Кубок европейских чемпионов и 4 чемпионских титула в Испании.
Все, «Барса» уволила Сетьена (кто бы сомневался). Дальше – Куман