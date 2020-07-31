Куман был замечен в аэропорту Барселоны. Он фаворит на пост тренера сине-гранатовых

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман был замечен в воскресенье в аэропорту Барселоны.

Соответствующее видео с 57-летним специалистом было опубликовано в программе El Chiringuito.

Как сообщает Sport.es, именно Куман – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» после фактической отставки Кике Сетьена.

Помешать назначению Кумана в каталонский клуб может участие Нидерландов в финальном турнире чемпионата Европы летом 2021-го.

По данным источника, тренера не устроит контракт с сине-гранатовыми на 10 месяцев, он хотел бы заключить долгосрочное соглашение.

Ожидается, что сегодня состоится экстренное заседание совета директоров «Барселоны», на котором будет обсуждаться будущее клуба.