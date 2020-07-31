Куман был замечен в аэропорту Барселоны. Он фаворит на пост тренера сине-гранатовых

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман был замечен в воскресенье в аэропорту Барселоны.
Соответствующее видео с 57-летним специалистом было опубликовано в программе El Chiringuito.
Как сообщает Sport.es, именно Куман – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» после фактической отставки Кике Сетьена.
Помешать назначению Кумана в каталонский клуб может участие Нидерландов в финальном турнире чемпионата Европы летом 2021-го.
По данным источника, тренера не устроит контракт с сине-гранатовыми на 10 месяцев, он хотел бы заключить долгосрочное соглашение.
Ожидается, что сегодня состоится экстренное заседание совета директоров «Барселоны», на котором будет обсуждаться будущее клуба.
🚨 KOEMAN, CAZADO en el AEROPUERTO de BARCELONA. | vía @DeporteslaSexta— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2020
➡ Mañana, la ÚLTIMA HORA con @jpedrerol en #JUGONES. 🚨 pic.twitter.com/IA63PD4sUn