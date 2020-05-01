В «Марселе» вспышка коронавируса. Матч открытия сезона с «Сент-Этьеном» перенесен с 21 августа на 16-17 сентября

Матч 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» – перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Профессиональная лига Франции сообщила о том, что игра, которая должна была состояться 21 августа и открыть сезон-2020/21, пройдет 16 или 17 сентября при условии выздоровления заболевших в клубе.

«Марсель» объявил, что после тестирования в понедельник новых случаев заболевания в команде выявлено не было, а три теста, которые в воскресенье были помечены как сомнительные, подтверждены с положительным результатом.

Напомним, что сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно 30 апреля. «ПСЖ» признали чемпионом, «Марсель» стал вторым, «Сент-Этьен» – 17-м.