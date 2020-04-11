Пайет против снижения зарплаты: «Я глава семьи, у меня финансовые обязательства»

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Хавбек «Марселя» Димитри Пайет объяснил, почему не готов отказаться от части зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«У каждого есть свое мнение на этот счет. Моя позиция всегда была прозрачной и четкой. Я игрок, но также и глава семейства. Как и у всех, у меня есть существенные финансовые обязательства.

Моя задача состоит в том, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы семьи, при этом не подвергая клуб опасности, ведь все знают, насколько я предан «Марселю», – сказал Пайет Journal de l’ile de La Reunion.

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