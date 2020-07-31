Андрей Дикань: «Болельщиков «Спартака» даже в Харькове встречаю. Бабушек, представляете»

Бывший вратарь «Спартака» тепло отозвался о болельщиках красно-белых.

– Вы в футбол наигрались сполна?

– Это был осознанный выбор. Мне шел 39-й год. Конечно, я мог еще поиграть, но не хотел опускать планку после «Краснодара» и Лиги Европы. Я понимал, что в ведущие клубы России в 39 лет меня уже не позовут. Не было внутренней мотивации продолжать. К тому же сын Арсений готовился идти в первый класс.

Старшая дочь Алиса училась в Харькове, жила с бабушкой. Нужно было определяться с дальнейшим местом жительства. Много факторов сложилось, что нужно было принимать финальное решение.

Непросто уходить на пике формы. Можно было еще доигрывать, заработать какие-то деньги, но я хотел, чтобы в памяти остался Андрей Дикань, который играл в Лиге Европы, а не вратарь, который закончил в первой или второй лиге, и за его спиной посмеивались.

– Москва, Краснодар или Харьков – выбор стоял?

– Москву не рассматривали. Недвижимость у нас только в Краснодаре, но сердце мое лежало к родному Харькову. Мы уже вдоволь наездились. К тому же в Харькове как раз достраивался дом.

– Что-то с Москвой связывает сегодня?

– С Москвой меня всегда связывал только «Спартак». И сейчас связывает. Сколько времени прошло, а люди постоянно пишут, поздравляют с праздниками. Это и есть та самая народная любовь, недаром «Спартак» называется народной командой.

Красно-белых болельщиков много не только в Москве и России. Я даже в Харькове часто встречаю болельщиков «Спартака». Даже бабушек, представляете.

Ко мне пришел заниматься мальчик 14 лет и говорит: «Моя бабушка от вас без ума, подарите ей что-нибудь!» Бабушка всю жизнь болела за «Спартак». Как такого человека не любить и не уважать?! – рассказал Дикань в интервью «Футболу».