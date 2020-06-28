Артур больше не хочет играть за «Барсу» и не возвращается в клуб для подготовки к ЛЧ (Goal)

Полузащитник «Барселоны» Артур больше не намерен выступать за каталонцев.
Как сообщает Goal, бразилец уже уведомил руководство «Барсы» о своем решении и отказывается возвращаться в расположение клуба до перехода в «Ювентус».
Артур должен был прибыть в Барселону для тестирования на коронавирус и начала подготовки к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 8 августа.
«Барселона» предупредила хавбека, что ввиду подобного нарушения условий контракта он будет оштрафован, однако игрок твердо стоит на своем и не намерен продолжать играть за каталонцев.
«Ювентус» заплатит «Барсе» за 23-летнего бразильца 72 миллиона евро и 10 миллионов в качестве бонусов.
«Барса» и «Юве» меняют Артура (72 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Как это работает?