Артур больше не хочет играть за «Барсу» и не возвращается в клуб для подготовки к ЛЧ (Goal)

Полузащитник «Барселоны» Артур больше не намерен выступать за каталонцев.

Как сообщает Goal, бразилец уже уведомил руководство «Барсы» о своем решении и отказывается возвращаться в расположение клуба до перехода в .

Артур должен был прибыть в Барселону для тестирования на коронавирус и начала подготовки к ответному матчу 1/8 финала с «Наполи», который состоится 8 августа.

предупредила хавбека, что ввиду подобного нарушения условий контракта он будет оштрафован, однако игрок твердо стоит на своем и не намерен продолжать играть за каталонцев.

«Ювентус» заплатит «Барсе» за 23-летнего бразильца 72 миллиона евро и 10 миллионов в качестве бонусов.

«Барса» и «Юве» меняют Артура (72 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Как это работает?