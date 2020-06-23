Бартомеу о Неймаре: «Не думаю, что «ПСЖ» выставит кого-то на рынок»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о том, вернется ли в команду форвард Неймар, выступающий за «ПСЖ».
«Я не думаю, что «Пари Сен-Жермен» выставит каких-либо игроков на рынок, а Неймар – игрок «ПСЖ». Сейчас рынок для всех клубов очень сложный, необычный», – описал ситуацию функционер в передаче Onze на TV3.
Бартомеу в то же время признался, что обсуждал с «Интером» потенциальный переход нападающего Лаутаро Мартинеса.
Лукомский – о кризисе в «Барселоне»: Бартомеу подставил Сетьена, звездные сенаторы навязывают тренерам тактику