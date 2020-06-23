Бартомеу о Неймаре: «Не думаю, что «ПСЖ» выставит кого-то на рынок»

Президент «Барселоны» высказался о том, вернется ли в команду форвард , выступающий за «ПСЖ».

«Я не думаю, что выставит каких-либо игроков на рынок, а Неймар – игрок «ПСЖ». Сейчас рынок для всех клубов очень сложный, необычный», – описал ситуацию функционер в передаче Onze на TV3.

Бартомеу в то же время признался, что обсуждал с потенциальный переход нападающего .

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