Бартомеу о Неймаре: «Не думаю, что «ПСЖ» выставит кого-то на рынок»

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о том, вернется ли в команду форвард Неймар, выступающий за «ПСЖ».

«Я не думаю, что «Пари Сен-Жермен» выставит каких-либо игроков на рынок, а Неймар – игрок «ПСЖ». Сейчас рынок для всех клубов очень сложный, необычный», – описал ситуацию функционер в передаче Onze на TV3.

Бартомеу в то же время признался, что обсуждал с «Интером» потенциальный переход нападающего Лаутаро Мартинеса.

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