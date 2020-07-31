«Ливерпуль» вступил в переговоры с «Баварией» по Тиаго

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может перейти в «Ливерпуль».
Между клубами случился первый официальный контакт, сообщает Bild.
«Ливерпуль» общался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.
Отмечается, что между Тиаго и «Ливерпулем» есть принципиальное соглашение. «Бавария» хочет за игрока от 30 до 40 млн евро.
Срок действующего контракта Тиаго с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года.
В сезоне-2019/20 он провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.