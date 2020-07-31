«Ливерпуль» вступил в переговоры с «Баварией» по Тиаго

Полузащитник «Баварии» может перейти в «Ливерпуль».

Между клубами случился первый официальный контакт, сообщает Bild.

«Ливерпуль» общался со спортивным директором «Баварии» .

Отмечается, что между Тиаго и есть принципиальное соглашение. хочет за игрока от 30 до 40 млн евро.

Срок действующего контракта Тиаго с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года.

В сезоне-2019/20 он провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.