«Ливерпуль» вступил в переговоры с «Баварией» по Тиаго

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Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может перейти в «Ливерпуль».

Между клубами случился первый официальный контакт, сообщает Bild. 

«Ливерпуль» общался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.

Отмечается, что между Тиаго и «Ливерпулем» есть принципиальное соглашение. «Бавария» хочет за игрока от 30 до 40 млн евро.

Срок действующего контракта Тиаго с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года.

В сезоне-2019/20 он провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.

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