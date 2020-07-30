Мещеряков о видео с пьяным Магкеевым: «Я не слежу за игроками, это не моя функция»

Полузащитник «Локомотива» , продливший контракт с клубом, стал участником скандального эпизода.

После вчерашней встречи с болельщиками некоторые футболисты отправились на вечеринку по случаю дня рождения девушки .

На этом мероприятии были замечены Магкеев, один из братьев Миранчуков и Игнатьев. 21-летний полузащитник проводил время с Миланой Тюльпановой, бывшей женой экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.

По видео можно сделать вывод о том, что Магкеев находился в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал эти видео так: «Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты «Локомотива» были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция.

Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил», – заявил Мещеряков.

Видео можно посмотреть здесь.