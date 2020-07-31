Задержанный болельщик: «У белорусов и фанатов «Локо» одна цель: говорим «уходи» человеку, а он не уходит»

Болельщик «Локомотива» Виктор Дятликович, задержанный за показ бело-красно-белого флага в поддержку Беларуси во время матча второго тура с «Краснодаром» (1:0), прокомментировал ситуацию.

– Пришел с этим флагом, чтобы выразить солидарность с белорусами, которые страдают от режима Лукашенко и пытаются доказать свою победу на нечестных выборах.

- Вы белорус?

– Да, у меня двойное гражданство – белорусское и российское. Живу в Москве более 20 лет. Все эти годы болею за .

Кстати, считаю, что у белорусского народа и болельщиков «Локомотива» одна и та же цель – мы говорим «уходи» человеку на высокой должности, а он не уходит.

– Почему для вас было важно сегодня выразить свою позицию?

– У меня родители, брат и племянница живут в Беларуси. Они в шоке от жестокости полиции по отношению к демонстрантам. 2-3 человека погибли, 80 пропали без вести.

И если раньше Лукашенко действительно мог выиграть выборы – была пограничная ситуация, то сейчас за него голосовали единицы, и все видят фальсификации.

Он 26 лет у власти и считает, что ему можно все. Даже называл идиотам людей, которые верят в коронавирус. Говорил лечиться тракторами. Люди понимали, что не защищены государством, – сказал Дятликович.

Эти слова Дятликович произнес на стадионе по ходу матча, еще до задержания.