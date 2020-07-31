Лапорт о том, что второй гол «Лиона» засчитали: «Сложно согласиться с этим. Особенно с ВАР»

Защитник высказался о работе ВАР в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против (1:3).

«Для ясности: я не буду прятаться. Я футболист, но прежде всего я человек.

Мы все совершили ошибки в этом матче, и я также беру на себя ответственность за плохую игру «Манчестер Сити».

Но мне сложно согласиться с таким решением, особенно в решающем матче четвертьфинала Лиги чемпионов и с помощью ВАР», – написал Лапорт.

В эпизоде со вторым голом «Лиона» защитник упал после касания форварда «Лиона» Мусса Дембеле, который воспользовался этим и вывел французскую команду вперед. Гол был засчитан.

Это 7-я команда чемпионата Франции: она выбила «Сити» и «Ювентус» из Лиги чемпионов