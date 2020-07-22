Карпин о 0:2 с «Зенитом»: «Ростов» играл против лучшей команды РПЛ. 1-й тайм – хорошо, 2-й – еще лучше»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча второго тура против «Зенита» (0:2).

– Что вы говорили команде в раздевалке?

– Сказал, что молодцы. Бывает. Играли хорошо. Первый тайм – хорошо, второй – еще лучше.

Не поздравлял, потому что проиграли. Поблагодарил за игру.

– Зайнутдинов в перерыве сказал, что не хватает команде прессинга. В перерыве был довольно жесткий разговор с некоторыми футболистами?

– Почему именно жесткий? Подсказать просто надо где-то, да, что нужно делать, как нужно делать. Все стали делать во втором тайме.

Все все видели. Даже говорить не надо. При том, что играли против лучшей на данный момент команды России.

– Норманн сегодня выступал на нескольких позициях. В первом тайме он играл в центре, потом располагался между двумя центральными защитниками, в концовке фактически пошел в зону под нападающими. Насколько такой ход тактический может использоваться в других матчах?

– Он уже до этого использовался, просто не видели.

– Просто настолько ярко сегодня…

– Просто ярче проявилось, может быть, более внимательно следили, но и в других матчах было, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» победил «Ростов» (2:0), забили Азмун и Ловрен. У питерцев 6 очков в 2 турах