Ларссон об отмене гола: «Я не чувствовал, что мяч попал в руку. Арбитры ВАР, видимо, приняли правильное решение»

Нападающий подвел итоги матча 2-го тура с (2:0).

В первом тайме судья отменил гол Ларссона из-за игры рукой.

«Думаю, мы контролировали игру. В первом тайме у нас была пара ошибок, но в целом мы контролировали все хорошо, использовали шансы.

Я не чувствовал, что мяч попал в руку, не видел повтор. Да, мне кажется решение отменить гол странным, но есть арбитры ВАР, видимо, они приняли правильное решение», – сказал Ларссон в эфире «Матч Премьер».