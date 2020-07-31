Ларссон об отмене гола: «Я не чувствовал, что мяч попал в руку. Арбитры ВАР, видимо, приняли правильное решение»

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Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

В первом тайме судья Евгений Турбин отменил гол Ларссона из-за игры рукой.

«Думаю, мы контролировали игру. В первом тайме у нас была пара ошибок, но в целом мы контролировали все хорошо, использовали шансы.

Я не чувствовал, что мяч попал в руку, не видел повтор. Да, мне кажется решение отменить гол странным, но есть арбитры ВАР, видимо, они приняли правильное решение», –  сказал Ларссон в эфире «Матч Премьер».

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