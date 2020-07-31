Андрей Мостовой о матче «Сочи» – «Ростов» (10:1): «Если вышли, играем на полную. Было бы бредом забить 5, а потом мяч катать»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче прошлого сезона РПЛ «Сочи» – «Ростов» (10:1).
Из-за вспышки коронавируса в команде «Ростов» выставил на игру состав 2001-2003 годов рождения. Мостовой тогда выступал за «Сочи» на правах аренды.
– Как матч с ростовскими мальчишками смотрелся вашими глазами?
– В общем – спокойно. Что мы могли в такой ситуации сделать?
– Например, не добивать их до 10:1.
– Мне непонятно, как можно играть не в полную силу, если ты вышел на поле. Забил пять мячей, а потом мяч катать? Это было бы бредом каким-то. Не представляю, как такое возможно?
Если вышли, все, играем на полную. Понятно, что напротив были ребята 16-17 лет. Но Кокорин в их возрасте уже в Премьер-лиге забивал. И мои сверстники в 18 лет на профессиональном уровне уже были. Причем во второй лиге, мне кажется, все гораздо жестче, чем в РПЛ, – сказал Мостовой.
Карпин о том, поступил ли «Сочи» мерзко: «Да. Даже не в плане переноса, а того, что они творили. И радовались»