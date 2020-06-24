Тренер «Сочи» Фоменко о 10:1: «Заняли бы 15-е место и вылетели в ФНЛ, пойди мы навстречу «Ростову»

Бывший тренер «Краснодара-2» Олег Фоменко, работающий в «Сочи», в интервью Sports.ru рассказал о матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1), в котором команда Валерия Карпина выставила молодежный состав из-за вспышки коронавируса.

– В «Сочи» вы с Федотовым и Ямлихановым пережили непростой момент – матч против «Ростова». О чем вы подумали, когда узнали, что соперник привезет детей?



– Слухи о том, что «Ростов» привезет детей, ходили с утра дня игры, но точно мы обо всем узнали, когда они выложили в инстаграм фото из аэропорта. Мы не могли быть до конца уверены, что это не слухи, – «Ростов» два раза пытался избежать матча.



Мы немного понимали, что происходит, но все было неофициально. Если люди заболели 12 июня, наверное, «Ростов» мог к нам обратиться 13-14-го. Мы планировали нагрузку, готовились к игре, а 18 июня нам говорят: «Давайте перенесем». Почему они раньше не сказали?



Каждый решал свои вопросы. У нас была задача остаться в РПЛ. «Ростов» хотел решить свои за счет «Сочи».



Пресс-служба «Ростова» сработала на опережение. Они пытались себя обелить – по сути, у них это получилось.



«Сочи» не нарушил ни одного пункта регламента. Тогда мы не знали, что будет дальше, – а через месяц у нас с коронавирусом свалились девять человек.



Если бы мы пошли навстречу «Ростову», заняли бы 15-е место и вылетели бы в ФНЛ.



Нам бы аплодировали и говорили «Вот вы красавцы, до встречи в ФНЛ», – сказал Фоменко.

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10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига