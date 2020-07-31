Семин о Кикнадзе: «За полтора года хоть копейка в «Локо» привлечена? У ЦСКА появились Усманов, ВЭБ»

Бывший главный тренер раскритиковал руководство клуба.

«Никогда не говорил плохого в адрес клуба, потому что это мой дом. А вот в отношении отдельных людей – да, могу сказать.

Посмотрите, Березуцкие вернулись в ЦСКА, возглавили спортивный департамент. Это продолжение традиций, праздник для людей, они же свои.

А у нас кто пришел? Лосюк. Локомотивские заслужили меньше, чем армейские? Нет. Но кто из своих пришел в клуб? Никто.

Вот на это хорошо бы болельщикам ответить, хоть изнутри лодки, хоть снаружи. И тогда они, может, поймут и простят, хотя я в этом очень сомневаюсь.

Сколько гендиректор [Василий Кикнадзе] в должности? Больше полутора лет. За это время хоть копейка в клуб привлечена? У ЦСКА появились Усманов, ВЭБ – кто у «Локомотива»?

Расскажите, почему, а не прячьтесь за спинами футболистов. Вы в долгу перед людьми, которые приходят на стадион», – сказал Семин.

Что не так со словами Кикнадзе про болельщиков