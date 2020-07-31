Баринов о болельщиках «Локо»: «Это у них проблемы с руководством, но они и нас приписывают. Мы заслужили вот это?»

Полузащитник поделился мыслями о конфликте фанатов и генерального директора клуба .

– Что чувствуют игроки во время домашних матчей, когда с трибун много что несется в адрес Василия Кикнадзе? И что чувствовала команда на встрече с болельщиками, где был огненный обмен мнениями?

– Я уже вставал на встрече и пытался донести до наших болельщиков. Они пытаются донести до нас то, что мы не заступились за тренера, не поставили какие-то подписи.

Я готовился к этому собранию, хотел сказать, что мы не можем повлиять на решение руководства, все решается сверху, и когда это все произошло, я поблагодарил тренера – Юрия Павловича. И потом я столько всего увидел – наверное, никогда таких плохих слов о себе не слышал.

С трибун слышится всегда про руководство, и они [болельщики] всегда говорят все об одном – о нашем президенте клуба, что он такой плохой и еще что-то. И еще они как бы нас в это приписывают.

Я пытался им сказать, что вы можете какие-то жесты [делать], говорить, писать, но вы должны поддерживать команду. Тяжелый момент, проблемы с руководством – это у них, но у нас какие проблемы? Мы выходим на поле, выкладываемся, играем для них, делаем результат. Мы третий год попадаем в Лигу чемпионов. Мы заслужили вот это? И в ответ я не услышал, что, да, вы молодцы, стараетесь. Тогда причем здесь мы и руководство?

Они много про руководство... В матче с счет был 1:2, они должны были гнать нас вперед. Чувствовалось, что мы можем додавить. Если бы была поддержка, как они нас поддерживают всегда, мы могли бы и забрать этот кубок.

Пытаешься держаться от этого подальше, понимаешь, какой негатив льется в эту сторону. Но все равно мыслей очень много, и думаешь об этом. Встреча с болельщиками, потом сняли ребят на видео [в ночном клубе] – очень было тяжело. Представляете, если бы мы не выиграли в Казани, что было бы? Было бы ужасно. Мы бы все были облиты грязью, точно, – заявил Баринов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

«Не вы принимаете решения. Я не уйду». Новая вспышка конфликта Кикнадзе с фанатами

Что не так со словами Кикнадзе про болельщиков