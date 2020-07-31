Фанаты гудели и кричали «США» игрокам, вставшим на колено перед матчем «Даллас» – «Нэшвилл»

Болельщики неодобрительно отнеслись к акции футболистов на матче – (0:1).

Игроки встали на одно колено перед игрой, выражая поддержку движению Black Lives Matter, борющемуся за права темнокожих.

Некоторые зрители в этот момент начали неодобрительно гудеть и скандировать «США». Один из болельщиков кинул в игроков бутылку с водой, за что был выведен со стадиона.

Поведение зрителей осудил защитник «Далласа» Реджи Кэннон.

«Какой же позор. Фанаты гудят людям, отстаивающим свои убеждения. Миллионы людей поддерживают эту идею. Мы обсуждали это с другими командами и лигами.

Фанаты гудят нам на нашем же стадионе. Считаю, что это совершенно отвратительно.

Мне жаль наших фанатов. Они не понимают, что означает этот жест. Они не понимают, почему мы преклоняем колено. Они просто думают, что мы невежественны, и это ужасно расстраивает», – заявил футболист сборной США.