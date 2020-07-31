Йордан Ларссон: «BLM о том, что жизни черных так же важны, как и всех остальных. Никто не говорит, что черные должны быть выше белых»

Нападающий высказался о расизме и движении Black Lives Matter.

– Твой отец рассказывал в интервью, что ему дали фамилию шведской мамы, а не африканского папы, чтобы избежать дискриминации. Недавно весь мир обсуждал движение Black Lives Matter, и ты тоже поддержал его постом в соцсети. Для тебя это важная тема?

– Она актуальна всегда, просто сейчас была в тренде. Корням проблемы много лет.

Важно понимать следующее: это движение не о том, что важны только жизни черных. Оно о том, что жизни черных так же важны, как и жизни всех остальных. О равноправии, о желании иметь одинаковое отношение к себе со стороны властей, полиции.

Никто не говорит, что черные должны быть выше белых. Речь только о равенстве – вне зависимости и от цвета кожи, и от страны, из которой ты родом. Кстати, в России с негативом на этой почве ни разу не сталкивался, – сказал Ларссон.

Хенрик Ларссон о расизме: «Надеюсь, нам удастся искоренить эту огромную проблему. Зло никогда не победит добро»