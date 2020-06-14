Дэнни Роуз: «На прошлой неделе меня остановила полиция: «Это краденая машина? Где ты ее взял?». И это происходит регулярно»

Защитник вновь высказался о расизме в контексте акций игроков в поддержку движения Black Lives Matter.

«Для меня это просто смешно. Это произойдет снова, мне просто нужно смириться с этим. Потому что кто-то снова получит смешной штраф и все как обычно продолжится на следующей неделе.

Дело не просто в футболе. На прошлой неделе меня остановила полиция, что происходит регулярно, когда я приезжаю в Донкастер, откуда я родом. Каждый раз это выглядит так: «Это краденая машина? Где ты ее взял? Что ты здесь делаешь? Можешь доказать нам, что ты ее купил?».

Знаете, со мной это происходит с 18 лет, когда я начал водить машину. И каждый раз я просто смеюсь, потому что понимаю, что произойдет. Что есть – то есть.

И когда я езжу на поезде. Не так давно я садился на поезд, взял вещи, а проводник сказала: «Вы знаете, что это первый класс?». Я ответил: «Да, и что?». Она попросила мой билет, я показал его. И – клянусь – двое людей, двое белых прошли в вагон позади, а она не сказала ни слова. Я спросил: «А вы не хотите проверить у них билеты?». Она ответила: «Нет, не нужно».

Люди могут думать, что это случается просто так, но для меня это расизм. Есть вещи, с которыми мне приходится мириться: меня постоянно останавливают и спрашивают, знаю ли я, что это первый класс.

Для меня это повседневная жизнь. Но мне стыдно жаловаться или поднимать эту тему, когда я вижу происходящее в Америке, где черный мужчина потерял свою жизнь из-за людей, которые, как предполагается, должны служить и защищать.

Каждый раз, когда я говорю об этом или жалуюсь, вы наверняка слышите, как люди говорят: «У тебя есть деньги, так что просто живи с этим». Я сдаюсь и не надеюсь, что что-то изменится, потому что некоторые люди предрасположены к расизму психологически», – сказал Роуз.