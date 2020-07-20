Эльвин Керимов: «В 2012-м звонит Уткин: «Прочел твой текст на Sports.ru, с 1 сентября ты уволен»

Комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru рассказал о работе с и Юрием Дудем.

«Перед матчем «Фенербахче» – «Спартак» в 2012-м попросил меня сделать материал про «Фенер». 10 адовых историй – без футбола, а тупо жесть. Я и сделал жесть: написал всякие ужастики, как фанаты «Фенера» и «Сарая» резали друг друга, уши отрезали, как одна группировка похитила жену главаря другой группировки и насиловала ее, потом выбросила у дома, а муж ее четвертовал. Короче, прямо позор, вспоминать не хочется, пожалуйста, давай без гиперссылок на него.



А Юра был на каком-то собрании, у него не было времени посмотреть текст. Редактировал его какой-то редактор, который его на самом деле не редактировал. Просто поставил как было, вообще ничего не поменял.



На следующий день часов в 12 дня мне звонит Вася и говорит: «Привет, как дела? Слушай, прочел твой текст на «Спортсе» (а это было 20 августа), хочу сказать, что с 1 сентября ты уволен».

Вася мне начал объяснять, что я описывал эту жуть, но никак ее не оценивал. Хотя должен был сказать, что насиловали женщину мрази. А я не сказал, что они мрази, просто писал факты. Вася из-за этого усомнился в моих человеческих качествах.



Я десять дней прожил в ожидании увольнения – тяжело было. Еще поехал на свадьбу к брату, меня все представляли как комментатора , а я даже не мог сказать, что меня уволили. Все бы очень расстроились.



Мне звонил Юра Дудь, говорил, что встретится с Васей, решит вопрос, что так не должно быть. звонил мне, Командная звонила, все меня поддержали. На собрании Костя Генич встал и сказал: «Вась, это правда про увольнение? Ну так же нельзя». Вася ответил, что поговорит со мной наедине.



Наедине Вася улыбнулся: «Старик, конечно, никто тебя увольнять не собирался, но ты же понял свою ошибку?» Я ответил, что, конечно, понял, а еще за это время поседел и выпил много литров водки, чтобы пережить случившееся.

Дальше Вася произносит такую фразу: «Увольнять никто не собирался, но от комментирования ты отстранен на месяц».



Через день приходит расписание на следующую неделю, я там стою на трех матчах», – рассказал Керимов.

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