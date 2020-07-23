Мюллер о том, что Левандовски – лучший форвард мира: «Увидим в пятницу. Месси тоже хорошо сыграл»

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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, считает ли своего партнера по команде Роберта Левандовского лучшим форвардом мира в настоящий момент.

«Увидим в пятницу. Леви должен будет ответить на этот вопрос. Месси тоже хорошо сыграл [против «Наполи»]. Только от нас и от Левандовского зависит, сможем ли мы решить этот вопрос в его пользу», – сказал Мюллер.

Левандовски сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1), забив в 7-й игре турнира подряд. В текущем розыгрыше турнира он стал автором 13 голов и лидирует в списке бомбардиров.

В этом сезоне поляк забил 53 гола в 44 матчах.

14 августа «Бавария» сыграет против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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