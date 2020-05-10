Тихонов о фонде Гафарова: «Мы призывали вкладываться? Это была всего лишь фотосессия»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался об участии в фонде Gafarov and Partners, создатели которого утверждали, что зарабатывают на ставках, передает Betting Insider.

«На тот момент, когда нас пригласили приехать и пообщаться об этом, никто не знал, что это.

Нас просто пригласили – мы прилетели, поговорили, сфотографировались – и все, улетели домой», – заявил Тихонов на конференции амбассадоров Париматч.

Экс-футболист также опроверг обвинения в рекламе фонда

«Вы видели, чтобы мы призывали вкладывать в этот фонд? Не было ни единого подобного слова.

Это была всего лишь фотосессия людей, которых пригласили сфотографироваться. Если люди хотят куда-то вкладываться... Вспомните МММ! Тогда половина страны туда вложилась!» – сказал Тихонов.

Напомним, в марте 2020 года бывшие игроки сборной России Владимир Быстров, Андрей Аршавин, , Александр Кержаков и Александр Мостовой, а также бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров и известный телекомментатор «Матч ТВ» Тимур Скляров приняли участие в рекламной кампании инвестиционного фонда Gafarov and Partners Fund. Бывшие спортсмены в своих профилях в инстаграме опубликовали фотографии, на которых они одеты в мерч фонда.

В мае прокуратура Набережных Челнов возбудила уголовное дело против фонда, усмотрев в его работе признаки мошенничества.

Легенды «Зенита» и «Спартака» прорекламировали фонд, зарабатывающий на ставках – кажется, это финансовая пирамида