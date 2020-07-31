Ротенберг об уходе Кокорина в «Спартак»: «Сказал Саше, что материальные потребности тоже важны. У меня другой подход»

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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не остался в сочинском клубе, а перешел в «Спартак».
 
– У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. Это жизнь, это его право. На самом деле, с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны». Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так.

– Получается, вы не смогли финансово тягаться со «Спартаком»?

– А я даже и не пытался этого делать. У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте все равно второстепенны, я считаю, – сказал Ротенберг.

Напомним, что Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на три года и 10 млн евро. Отметим, что при переходе в «Сочи» зимой футболист потребовал выплатить ему всю зарплату за полгода авансом, что клуб и сделал.

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