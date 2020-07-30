Кокорин о судействе с «Сочи»: «Не думаю, что это месть Ротенберга. Я такого не видел»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Кокорин Борис Ротенберг-старший Сочи Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался относительно судейства в матче чемпионата РПЛ против «Сочи» (2:2).

– Я такого еще не видел.

– Александр, готовы к такому судейству?

– Справимся, ничего страшного.

Я бы очень хотел сыграть против «Сочи». Я всех знаю, и мне было бы намного проще. Очень хотел сыграть, но, к сожалению, так получилось.

– Пишут, что такое судейство – месть Ротенберга за твой переход в «Спартак».

– Да не, я так не думаю, – сказал Кокорин.

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