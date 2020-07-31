Геннадий Орлов: «Лион» и «Лейпциг» – в 1/4 финала ЛЧ. А все говорили, что у «Зенита» самая слабая группа»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
«Вы не подскажете, что это за две команды играют в четвертьфинале Лиги чемпионов? Одна – «РБ Лейпциг», а вторая – «Лион». Они из какой группы?
Все говорили, что у «Зенита» самая слабая группа. Помните этот расхожий штамп? Особенно он был распространен среди московских коллег.
А «Лион» убил «Ювентус», Сарри после этого уволили», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
«Зенит» занял последнее место в группе с «Лейпцигом», «Лионом» и «Бенфикой».