Геннадий Орлов: «Лион» и «Лейпциг» – в 1/4 финала ЛЧ. А все говорили, что у «Зенита» самая слабая группа»

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Вы не подскажете, что это за две команды играют в четвертьфинале Лиги чемпионов? Одна – «РБ Лейпциг», а вторая – «Лион». Они из какой группы?

Все говорили, что у «Зенита» самая слабая группа. Помните этот расхожий штамп? Особенно он был распространен среди московских коллег.

А «Лион» убил «Ювентус», Сарри после этого уволили», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» занял последнее место в группе с «Лейпцигом», «Лионом» и «Бенфикой».

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