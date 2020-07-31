Судья, которого избил Широков: «Со здоровьем все хорошо, жить буду»

Судья Никита Данченков высказался после того, как экс-игрок сборной России Роман Широков избил его во время матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на Московском Кубке Селебрити.
У арбитра разбито лицо, Широков бил его ногами. Данченкову потребовалась помощь врачей.
«Не готов сейчас давать комментарии, давайте позже. Со здоровьем все хорошо, жить буду», – сказал Данченков.
Роман Широков избил судью на Московском кубке селебрити: пообещал, что вдарит, если тот покажет красную – и вдарил