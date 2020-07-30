Санчо полетел с «Боруссией» на сбор. В «МЮ» он, скорее всего, уже не перейдет

«Боруссия» отправилась в Швейцарию на тренировочный сбор для подготовки к следующему сезону.

Вместе с дортмундской командой на сбор полетел и полузащитник , которого хотел приобрести .

Ранее появилась информация, что не продаст 20-летнего хавбека, если «МЮ» не выполнит к сегодняшнему дню их требования.

Сообщалось, что дортмундцы просят за молодого англичанина 120 миллионов евро.

Срок действующего соглашения между хавбеком и «Боруссией» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 32 матча в Бундеслиге, забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач.