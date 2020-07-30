Хавбек «Сочи» Немченко травмировался в моменте с пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил травму в матче 1-го тура со «Спартаком» (2:2).

Футболист южан столкнулся в штрафной «Спартака» с защитником красно-белых Самюэлем Жиго на 88-й минуте. После этого главный судья встречи назначил пенальти.

«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», – сообщили в медицинской службе .

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