Хавбек «Сочи» Немченко травмировался в моменте с пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы судьи Василий Казарцев ТАСС Сочи Анатолий Немченко Футбол

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил травму в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Футболист южан столкнулся в штрафной «Спартака» с защитником красно-белых Самюэлем Жиго на 88-й минуте. После этого главный судья встречи Василий Казарцев назначил пенальти.

«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», – сообщили в медицинской службе «Сочи».

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