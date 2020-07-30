Сергей Прядкин: «Не могу представить РПЛ без «Спартака». Федуна можно понять»

Теги Спартак Сергей Прядкин Леонид Федун премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи ТАСС Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна, пригрозившего снять команду с чемпионата из-за судейства после матча 1-го тура с «Сочи» (2:2).

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять.

Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» – это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть – их нужно рассматривать в рабочем порядке.

Надеемся, судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение», – сказал Прядкин.

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Атака дельная, но завтра Федун успокоится
45%
Спартак
Но кто же тогда станет чемпионом?
10%
Александр Кокорин

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