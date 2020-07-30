Тедеско о 2:2 с «Сочи»: «Никогда не говорим о судьях внутри команды. Должны были забивать больше»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с (2:2).

– Первый тайм мы начали хорошо, забили два. После этого мы сбавили прессинг, снизили скорости. Во втором тайме мы играли так же хорошо, лучше, могли забивать. Мы не играли на удержание счета, хорошо атаковали.

– Владелец сказал, что готов снять команду с чемпионата. Что вы думаете по этому поводу?

– Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить.

Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не забили свои моменты, – сказал Тедеско.

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