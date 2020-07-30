Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»

Главный тренер высказался о двух пенальти, назначенных в пользу его команды в матче со «Спартаком» (2:2) в 1-м туре .

– Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение.

– Маслов и Жиго, по-вашему, фолили, да?

– Знаете, как раньше говорили, если судья поставил, значит, пенальти был. Если не поставил – не было, – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Матч обслуживала бригада судей во главе с .

Спорные пенальти, из-за которых у «Спартака» истерика: что было на самом деле?