Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владимир Федотов 1966 Василий Казарцев видеоповторы Самюэль Жиго Матч ТВ Павел Маслов Сочи Футбол

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о двух пенальти, назначенных в пользу его команды в матче со «Спартаком» (2:2) в 1-м туре РПЛ.

– Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение.

– Маслов и Жиго, по-вашему, фолили, да?

– Знаете, как раньше говорили, если судья поставил, значит, пенальти был. Если не поставил – не было, – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Матч обслуживала бригада судей во главе с Василием Казарцевым.

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Спартак
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