Месси в перерыве матча с «Наполи»: «Давайте без глупостей. У нас два мяча преимущества, играем спокойно»

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси обратился к партнерам по команде в перерыве матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

Напомним, все мячи в этой игре были забиты в первом тайме, и каталонский клуб обладал преимуществом в два мяча над партенопейцами.

«Давайте без глупостей. У нас есть два мяча преимущества, так что давайте сейчас просто успокоимся. Давайте играть спокойно», – сказал Месси партнерам, находясь в тоннеле перед выходом на поле.

Второй гол «Барсы» – чистая магия Месси: лежа (!) выцарапал мяч в борьбе с 3 защитниками и попал в дальний

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