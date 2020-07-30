Кике Сетьен: «И «Баварии», и «Барселоне» будет нелегко в четвертьфинале»

Теги Дженнаро Гаттузо Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Кике Сетьен Футбол

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1).

«Мы хотели сделать этот первый шаг и ждать следующих матчей с тем же энтузиазмом, с каким ждали этот. Команда сыграла хорошо, мы заслужили победу.

То, чего мы добились, сделать нелегко. Нам пришлось защищаться с умом. Мы встречались с одной из лучших команд Италии.

Мне показалось, что у Месси все в порядке. Ему крепко досталось (защитник «Наполи» Калиду Кулибали случайно ударил Месси по ноге, что привело к пенальти – прим. Sports.ru), но вряд ли из-за этого будут какие-либо проблемы.

Все оставшиеся соперники сильны, матчи будут сложными. Будет нелегко и «Баварии», и нам [в четвертьфинале]. Это отличная команда, но и мы тоже сильны.

Я поздравил Гаттузо с тем, насколько невероятна проделанная им работа, с эволюцией, которую пережила команда. Он добился невероятного успеха.

С каждым днем они становятся все сильнее, и это его заслуга. Я его большой поклонник», – сказал Сетьен.

«Барселона» сыграет с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ, «Челси» и «Наполи» вылетели

Голы Лангле, Месси и Суареса помогли «Барсе» победить «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов?
12998 голосов
«Аталанта»
15%
Аталанта
«Ювентус»
4%
Ювентус
«Атлетико»
7%
Атлетико
«Бавария»
34%
Бавария
«Манчестер Сити»
31%
Манчестер Сити
Кто-то другой (напишу в комментах)
9%
ПСЖ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья