Газизов о 2,5 млн рублей в месяц для Игнатова: «Сумасшедшие деньги, их никто не даст. Но я не вижу проблем»

Генеральный директор поделился мнением о полузащитнике «Спартака-2» .

– Был на двух играх «Спартака-2». Приятное впечатление производит Михаил Игнатов. Согласны?

– Хороший футболист. Еще работать и работать.

– Есть ли проблема с подписанием нового контракта? На рынке говорят, что его отец просит 2,5 миллиона рублей в месяц.

– Это сумасшедшие деньги. Такие деньги никто не даст, конечно.

Очень все адекватные и нормальные люди, представители у него адекватные. Я не вижу никаких проблем абсолютно.

Шероховатости есть в любом переговорном процессе, но, думаю, для того нам и даны голова и возможности, чтобы находить какой-то консенсус в вопросах о том, чтобы всем было более или менее нормально, – сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что Игнатов хочет перейти в «Локомотив» летом 2021 года бесплатно, а в переговорах о новом контракте со «Спартаком» есть сложности, в том числе из-за запросов игрока о повышении зарплаты до 450–500 тысяч евро в год.