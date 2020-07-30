«Ювентус» назначит Пирло главным тренером. Андреа начнет карьеру тренера

определился с заменой главному тренеру , уволенному сегодня по итогам сезона.

Как сообщают журналисты Фабрицио Романо, Джанлука Ди Марцио и другие инсайдеры, «Юве» возглавит экс-хавбек , лишь в конце июля назначенный на пост главного тренера молодежной команды туринского клуба U23.

Пирло, для которого это будет первый опыт в тренерской карьере, был выбран на эту роль лично президентом клуба Андреа Аньелли.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также рассматривал варианты с назначением Маурисио Почеттино (экс-«Тоттенхэм»), Симоне Индзаги («Лацио»), Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити»).

Пирло – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за «Интер», «Милан», «Ювентус». Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе «Нью-Йорк Сити».

Еще одно доказательство величия Пирло: из-за травмы играл только левой (ну почти) – и все равно держал топ-уровень

Мы привыкли, что при Сарри у «Ювентуса» было много проблем. Но давайте отметим и мощные решения Руди Гарсии