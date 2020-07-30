«Ювентус» назначит Пирло главным тренером. Андреа начнет карьеру тренера

«Ювентус» определился с заменой главному тренеру Маурицио Сарри, уволенному сегодня по итогам сезона.
Как сообщают журналисты Фабрицио Романо, Джанлука Ди Марцио и другие инсайдеры, «Юве» возглавит экс-хавбек Андреа Пирло, лишь в конце июля назначенный на пост главного тренера молодежной команды туринского клуба U23.
Пирло, для которого это будет первый опыт в тренерской карьере, был выбран на эту роль лично президентом клуба Андреа Аньелли.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» также рассматривал варианты с назначением Маурисио Почеттино (экс-«Тоттенхэм»), Симоне Индзаги («Лацио»), Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити»).
Пирло – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за «Интер», «Милан», «Ювентус». Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе «Нью-Йорк Сити».
Еще одно доказательство величия Пирло: из-за травмы играл только левой (ну почти) – и все равно держал топ-уровень
Мы привыкли, что при Сарри у «Ювентуса» было много проблем. Но давайте отметим и мощные решения Руди Гарсии