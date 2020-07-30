«Ювентус» может назначить Почеттино, если Гвардиола откажет (The Telegraph)

Главный тренер Маурицио Сарри сегодня был уволен из «Ювентуса».
Туринский клуб занимается поисками нового специалиста.
По информации The Telegraph, главный кандидат «Ювентуса» – тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Клуб изучит, если у них какие-то шансы пригласить каталонца. «Ман Сити» при этом уверен, что удержит Гвардиолу, у которого есть контракт до 2021 года.
Если, как и ожидается, Гвардиола подтвердит, что счастлив в «Манчестер Сити», тогда бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино станет одним из главных кандидатов на пост в «Ювентус».
В июле The Telegraph уже сообщал, что Почеттино входит в шорт-лист на пост тренера «Ювентуса» и «Интера».
Аргентинский специалист в ноябре прошлого года покинул «Тоттенхэм», с которым доходил до финала Лиги чемпионов.