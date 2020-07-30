«Ювентус» может назначить Почеттино, если Гвардиола откажет (The Telegraph)

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Главный тренер Маурицио Сарри сегодня был уволен из «Ювентуса».

Туринский клуб занимается поисками нового специалиста.

По информации The Telegraph, главный кандидат «Ювентуса» – тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Клуб изучит, если у них какие-то шансы пригласить каталонца. «Ман Сити» при этом уверен, что удержит Гвардиолу, у которого есть контракт до 2021 года.

Если, как и ожидается, Гвардиола подтвердит, что счастлив в «Манчестер Сити», тогда бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино станет одним из главных кандидатов на пост в «Ювентус».

В июле The Telegraph уже сообщал, что Почеттино входит в шорт-лист на пост тренера «Ювентуса» и «Интера».

Аргентинский специалист в ноябре прошлого года покинул «Тоттенхэм», с которым доходил до финала Лиги чемпионов.

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