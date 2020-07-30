«Юве» может уволить спортивного директора Паратичи вслед за Сарри

В «Ювентусе» возможны дальнейшие изменения после увольнения Маурицио Сарри с поста главного тренера.
Спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи может быть уволен со своего поста, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио и другие итальянские источники.
Считается, что Паратичи был инициатором смены тренера Массимилиано Аллегри на Сарри.
В случае увольнения Паратичи может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Николо Скира.
Паратичи о будущем Сарри в «Юве»: «По матчу с «Лионом» нельзя оценивать сезон в целом»