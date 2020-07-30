«Юве» может уволить спортивного директора Паратичи вслед за Сарри

В «Ювентусе» возможны дальнейшие изменения после увольнения с поста главного тренера.

Спортивный директор «бьянконери» может быть уволен со своего поста, сообщает журналист и другие итальянские источники.

Считается, что Паратичи был инициатором смены тренера на Сарри.

В случае увольнения Паратичи может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Николо Скира.

Сарри уволен из «Ювентуса»

Паратичи о будущем Сарри в «Юве»: «По матчу с «Лионом» нельзя оценивать сезон в целом»