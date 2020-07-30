Гончаренко о травме Дзагоева: «Зная его, может быть все что угодно. Ничего страшного нет, с его слов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча первого тура с «Химками» (2:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Хорошо контролировали почти всю игру. Во втором тайме могли атаковать активнее. Создали предпосылки, чтобы увеличить счет.

Все хорошо поработали в атаке и обороне, важно стартовать с победы.

Завтра оценим состояние Дзагоева. Зная его, может быть все что угодно. С его слов, ничего страшного нет.

⁃ Как оцените игру Тикнизяна? Почему выпустили в атаку?

– Ситуация в обороне не диктовала этого, все хорошо смотрелись. Тем более ограничения по остальным нападающим: Гайч только приехал, у Сигурдссона небольшие проблемы, Шкурин набирает форму.

Посмотрите на пас Тикнизяна Гайчу. У него хорошая левая нога, умеет вскрывать оборону соперника такими передачами с фланга – вбросами, полувбросами, прострелами.

– Удалось ли Дзагоеву и Кучаеву заменить Влашича?

– Оба забили – значит, отчасти заменили. Полностью его заменить тяжело: лучший игрок прошлого сезона [у ЦСКА], создает моменты и забивает сам, выполняет работу.

– Насколько быстро вернутся Влашич и Магнуссон?

– Оценим их состояние после выходного. Вполне возможно, к «Тамбову» и «Зениту» уже подойдут, – отметил Гончаренко.

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