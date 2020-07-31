Маурицио Сарри: «Мое будущее в «Юве» не зависит от матча с «Лионом». Иначе это выставит руководство любителями»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мыслями о своем будущем в клубе перед ответным матчем 1/8 финала чемпионов с .

«Я не думаю о том, что это может быть мой последний матч в «Юве». В том числе и потому, что это выставит наших менеджеров любителями, а ведь они высочайшего уровня.

Мое будущее в клубе не будет зависеть от этого матча. В противном случае получится, что менеджеры будут оценивать все на эмоциональном уровне, как и болельщики», – сказал Сарри.

Игра с «Лионом» состоится завтра, 7 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени. Первый матч туринцы проиграли со счетом 0:1.